I sommer var han den store helt, da Rusland som vært nåede kvartfinalen ved VM i fodbold. Fire mål i fem kampe scorede Denis Cherysev, som dog undervejs måtte tilbagevise beskyldninger om, at han op til VM havde anvendt væksthormon for at blive en skade kvit.

Beskyldningerne kom indirekte fra Denis Chersysevs far, Dmitri, via et russisk medie. Det russiske fodboldforbund tilbageviste på Denis Cherysevs vegne, at han skulle have anvendt et forbudt middel for at blive fysisk klar. Forbundet mente, at journalisten havde misfortolket farens ord, da han fortalte om sønnens skadesbehandling.

Men nu bliver Denis Cherysev ifølge The Telegraph tjekket af et spansk dopingagentur, da russeren til daglig spiller i den spanske liga for Valencia. Også det russiske dopingagentur har kigget sagen igennem, det har interviewet både far og søn i sagen efter VM-slutrunden.

Det russiske fodboldforbund har forklaret, at Denis Cherysev har fået behandlinger, men lovlige af slagsen med såkaldt blodplasma-terapi og ikke væksthormon. Behandlingerne skulle være foretaget, mens Denis Cherysev var tilknyttet Villarreal. Efter VM-slutrunden er han blevet lejet ud til Valencia.

Hvis man som idrætsmand anvender væksthormon ulovligt, kan man blive straffet med udelukkelse i op til fire år, skriver insidethegames. com.

»Jeg aner ikke, hvor journalisten har fået dette fra. Måske har han misforstået min far, for jeg har aldrig anvendt forbudte midler,« har angriberen sagt.

Denis Cherysev har fortsat sin målform fra VM. Forleden scorede han et mål, da Rusland vandt 2-1 på udebane mod Tyrkiet i Nations League.