Så blev der råbt og skreget i omklædningsrummet

Det engelske fodboldlandshold var på vej til en historisk negativ stime, da holdet tirsdag aften mødte Schweiz i en testkamp i Leicester. Schweiz spillede klart bedst i første halvleg mod et blegt engelsk hold, der var uden Harry Kane og John Stones.

Og der skulle et mindre skænderi til i pausen, før de engelske spillere kom i gang. England endte med at vinde 1-0 på et mål af Manchester Uniteds Marcus Rashford.

»Vi giver altid spillere de første tre-fire minutter af pausen for sig selv, og vi opmuntrer dem til at sige deres mening til hinanden. Og så skal vi være sikre på, at det ikke koger over,« sagde den besindige engelske landstræner, Gareth Southgate, efter kampen til The Guardian.

Han kunne se frustrerede engelske spillere i første halvleg, og da de kom i omklædningsrummet, blev der ifølge Tottenham-spilleren Danny Rose talt ud blandt spillerne.

»De var helt rolige, da jeg kom ind, men det er et godt tegn, at der er nogle på holdet, som går forrest, fordi de gerne vil gøre det bedre,« sagde Gareth Southgate.

England ankom til opgøret med tre nederlag i træk. To af dem ved VM i Rusland og det seneste i Nations League mod Spanien på hjemmebane. Havde England tabt til Schweiz, ville det være første gang i 146 år, at et engelsk landshold havde sat så negativ en rekord.

I næste måned skal englænderne op mod Spanien og Kroatien i Nations League.