FC Roskilde har mistet to trænere på to dage

FC Roskilde ligger tungt på sidstepladsen i 1. division, men også uden for banen har klubben rigeligt at se til.

Søndag blev cheftræner Rasmus Monnerup fyret efter 1-3-nederlaget til Næstved, og assistenttræner Bo Storm blev midlertidigt forfremmet til cheftræner.

Forfremmelsen kom til at være meget midlertidig, for allerede tirsdag har Bo Storm afleveret sin opsigelse, skriver fodboldmediet bold.dk.

Til bold.dk fortæller sportschef Anders Theil, at klubben og Bo Storm var uenige om, hvordan klubben skulle drives.

- Vi har i dag haft en dialog om, hvad vi kan gøre, og hvad vi har af taktiske muligheder for at få holdet til at præstere bedre, end det har gjort de sidste otte måneder.

- Bo havde en meget stor tro på den måde, som Rasmus gjorde tingene på og gudskelov for det. Men vi må jo også erkende, at det, vi gjorde under Rasmus, ikke er lykkedes.

- Så vi snakkede om, at vi var nødt til at ændre nogle ting, og så valgte Bo at sige, at han skulle være tro mod sig selv, og at han meget gerne ville gøre det lidt på samme måde som Rasmus, og jeg synes, vi skulle gøre noget andet, siger Anders Thiel til bold.dk.

FC Roskilde har efter syv runder i den næstbedste række skrabet tre point sammen på sidstepladsen. Målscoren lyder på 6-15.