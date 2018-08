Pernille Harder kåret som årets fodboldspiller i Europa

Den danske landsholdsspiller Pernille Harder er kåret til årets kvindelige fodboldspiller i Europa. En pris, der uddeles af Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa).

Torsdag blev det offentliggjort, at den danske profil modtager den fornemme hæder, mens hun var i aktion for landsholdet i den vigtige VM-kvalifikationskamp mod Kroatien.

Harder vandt prisen foran nordmanden Ada Hegerberg og franskmanden Amandine Henry.

Det er første gang, at en dansk kvinde modtager Uefas hæder.

- Jeg er ekstremt stolt og beæret over at modtage den her pris. Jeg har drømt om at spille på det her niveau, siden jeg var et lille barn.

- Jeg vil gerne takke min familie for støtten og også mine holdkammerater, trænere og staben fra landsholdet, siger hun til Uefas hjemmeside.

En jury bestående af trænere fra europæiske topklubber og 20 journalister stemmer om, hvem der løber med prisen. Spillerne bliver bedømt på deres præstationer i den forgangne sæson for både klubber og landshold.

25-årige Pernille Harder var i 2017/18-sæsonen med til at vinde den tyske liga og pokalturnering med Wolfsburg, der også nåede finalen i Champions League.

Og Harder var ganske suveræn i afstemningen.

Danskeren fik 106 point, mens Hegerberg på andenpladsen blot fik 61 point.

Harder har tidligere sagt, at det sender et dårligt signal, når prisuddelingen afvikles på en dag, hvor flere af de kvindelige stjerner ikke har mulighed for at møde op.

- Det er jo let at planlægge det sådan, at både mænd og kvinder har mulighed for at komme. Så det er ikke noget særlig godt signal, Uefa sender.

- Det vil være super trist ikke at kunne tage imod prisen, hvis jeg skulle vinde, har Harder sagt til svenske SVT.

Luka Modric har vundet titlen som årets fodboldspiller i Europa

I 2017 var hun også tæt på at snuppe titlen. Men her blev hun nummer to efter hollænderen Lieke Martens, som i år måtte tage til takke med sjettepladsen i afstemningen.

Harder var kaptajn på det danske landshold, som i 2017 nåede finalen ved EM-slutrunden for første gang.

Her endte det med dansk nederlag til Holland på 2-4. Harder kom på tavlen i finalen.