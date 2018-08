Polsk klub ophæver Morten Duncan Rasmussens kontrakt

Fodboldklubber med et akut angrebsproblem kan rette blikket mod Polen.

Superligahistoriens mest scorende spiller nogensinde, Morten "Duncan" Rasmussen, er nemlig blevet fri på markedet, efter at hans kontrakt med polske Pogon Szczecin er blevet ophævet.

Det skriver klubben på Twitter.

- I dag ophæves aftalen med Morten Rasmussen. "Duncan" spillede 11 ligakampe for os i foråret og scorede én gang. Vi takker spilleren for hans indsats i de blå og røde trøjer og ønsker ham held og lykke videre i karrieren, skriver Pogon Szczecin.

Den 33-årige ekslandsholdsspiller skiftede til den polske klub i januar, da han var blevet tilovers i AGF efter David Nielsens indtog som cheftræner.

Han nåede at spille 470 minutter for Pogon Szczecin. Efter sommerpausen har han ikke været i kamptruppen for den polske klub.

Tidligere i karrieren har han spillet for FC Midtjylland, Celtic, Sivasspor, AaB, Mainz og Brøndby.

Han har scoret 145 mål i 355 superligakampe. Den måltotal kan ingen andre spillere overgå. Tættest på kommer Søren Frederiksen og Peter Møller med henholdsvis 139 og 135 superligamål.

I landsholdsregi fik "Duncan" aldrig et gennembrud, da Nicklas Bendtner oftest sad på pladsen som den enlige angriber i Morten Olsens daværende 4-2-3-1-system.

"Duncan" har scoret fire gange i 13 A-landskampe siden debuten i 2008. Han spillede senest på landsholdet i juni 2016, da han scorede i 4-0-sejren over Bulgarien ved Kirin Cup i Japan.