Kokaindømte Paolo Guerrero er tilbage i karantæne

Sagaen om den peruanske angriber Paolo Guerreros karantæne fortsætter.

En schweizisk domstol har ophævet fodboldspillerens midlertidige tilladelse til at spille. Den, der gav ham lov til at deltage ved VM-slutrunden i Rusland.

34-årige Guerrero må derfor ikke komme i aktion for sin nye brasilianske klub, Internacional, mens han venter på domstolens endelige dom.

Sagen startede oprindeligt, efter at angriberen sidste år blev testet positiv for kokain i forbindelse med en VM-kvalifikationskamp mellem Peru og Argentina.

Peru-stjernen har forklaret, at den positive test skyldtes, at han havde drukket en te indeholdende kokablade.

Ikke desto mindre blev han først idømt et års karantæne af Det Internationale Fodboldforbund (Fifa).

En appelinstans i Fifa halverede senere karantænen, hvilket ville have gjort det muligt for angriberen at deltage ved VM.

Den Internationale Sportsdomstol (CAS) forhøjede dog karantænen igen til 14 måneder i maj efter endnu en appelsag.

Og det fik Det Peruanske Fodboldforbund til at appellere CAS-kendelsen til domstolen i Schweiz, hvor CAS har hjemme.

Den schweiziske domstol gav kort før VM Guerrero lov til at deltage ved slutrunden.

Her fik Guerrero spilletid i alle landets tre kampe. Han startede på bænken i første opgør mod Danmark, men fik 27 minutter i anden halvleg uden at komme på tavlen.

I de to næste kampe startede han inde, og Guerrero scorede en enkelt gang i Perus 2-0-sejr over Australien.

Sejren rakte ikke til at sende Peru videre fra gruppen, og i stedet gik Danmark i ottendedelsfinalen sammen med de senere guldvindere fra Frankrig.