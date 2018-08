FCN-profil om EL-brag i Beograd: De vil bruge alle kneb

FC Nordsjælland kommer på en formodet svær opgave, når klubben torsdag skal forsøge at avancere i jagten på gruppespillet i Europa League.

Efter et 1-2-nederlag i første opgør i Farum skal FCN til Beograd, hvor Partizan venter i returkampen torsdag.

Ud over at ændre 1-2 til en samlet sejr på fodboldbanen, så bliver det ikke kun det fodboldmæssige, som bliver en udfordring for det unge FCN-mandskab.

Det mener en af klubbens rutinerede spillere, som er 27-årige Mikkel Rygaard.

- Det bliver en svær kamp og en helt anden fodboldkultur, vi møder. Jeg var med i Bratislava med Lyngby og forventer noget lignende, men på banen er det en fodboldkamp, som alle andre, og vi må ikke lade os påvirke af omgivelserne.

- De vil bruge alle kneb for at prøve at tirre os, så det gælder om at holde hovedet koldt og holde fokus på fodboldspillet, siger Mikkel Rygaard til FCN's hjemmeside.

I det første opgør i Farum kom FCN bagud i det tiende minut, da Ricardo Gomes headede gæsterne i front efter et hjørnespark.

I anden halvleg blev en forsvarsfejl kostbar, og Goran Zakaric fik nærmest foræret scoringen ti l 2-0, inden Mathias Rasmussens reducering skabte lidt mere spænding til returkampen.

- De har mange gode individualister, så vi skal klare os på at stå stærkt sammen som hold og holde fokus på at spille bolden. Måske starter det lidt afventende, men vi er tvunget til at angribe på et tidspunkt, for vi skal jo score to mål. Det kræver, at vi får flere offensive løb.

- Vi så i hjemmekampen, at der er plads bag deres forsvarskæde. Det skal vi udnytte til at skabe chancerne, og så skal vi være skarpe og tro på det, siger Mikkel Rygaard.

Kampen i Beograd bliver fløjtet i gang klokken 20.30.