Braithwaite scorede i sent comeback for Middlesbrough

Sæsonen i den næstbedste række i England blev indledt med succes for den danske landsholdsspiller Martin Braithwaite.

Efter et lejeophold i franske Bordeaux er Braithwaite efter VM-slutrunden tilbage i Middlesbrough i Championship.

Middlesbrough mødte i sæsonens første kamp Millwall på udebane, og her var danskeren med en sen scoring med til at sikre et comeback for gæsterne i et opgør, der endte 2-2.

Det lignede ellers længe en hjemmesejr til Millwall, der indtil det 87. minut førte 2-0.

Så fik Middlesbroughs Marcus Tavernier sendt bolden hen til Braithwaite, der fra tæt hold reducerede til 1-2.

Scoringen gjorde muligvis Millwall-spillerne nervøse, for langt inde i overtiden lykkedes det forsvarsspilleren George Friend at udlignede for Middlesbrough til slutresultatet 2-2.

Henrik Dalsgaard, der også var med ved VM for Danmark, spillede hele kampen for Brentford, som hjemme vandt 5-1 over Rotherham.

Landsholdets Jonas Knudsen var også med i hele opgøret for Ipswich, der hjemme spillede 2-2 mod Blackburn.

Nedrykkeren fra Premier League West Bromwich Albion fik en skuffende indledning på opholdet i den næstbedste række, da WBA hjemme tabte 1-2 til Bolton.