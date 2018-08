England overvejer at søge om værtskab for fodbold-VM i 2030

England kan være på vej med en ansøgning om at blive vært for VM i fodbold i 2030.

Det Engelske Fodboldforbund (FA) meddeler i hvert fald, at forbundet vil gå i gang med at undersøge mulighederne for at byde på værtskabet for slutrunden.

- Ledelsen i FA blev i sidste måned enig om at gå i gang med en proces for at undersøge muligheden for at blive Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) kandidat til at blive vært for fodbold-VM i 2030.

- Dette arbejde vil gå i gang i den kommende sæson, og der vil ikke blive truffet en beslutning før i 2019, siger FA-formand Greg Clarke ifølge Sky Sports.

England forsøgte for otte år siden at blive vært for VM i år, men landet tabte dengang afstemningen til Rusland.

England har én gang i VM-historien været vært.

Det var tilbage i 1966, hvor England endte med at vinde VM-guld.

England må blandt andet imødese konkurrence fra et fælles sydamerikansk VM-bud fra Argentina, Uruguay og Paraguay.

Det næste VM skal afholdes i 2022 i Qatar. Fire år senere er USA, Canada og Mexico værter for VM.