Amerikaner får den første kontrakt på FCN's kvindehold

Lidt over ni måneder efter at projektet først blev offentliggjort, har FC Nordsjællands kvindehold nu skrevet kontrakt med den første spiller.

Det drejer sig om den 22-årige amerikanske angriber Nicole Robertson.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Nicole Robertson, der kommer fra den amerikanske delstat Californien, har tidligere spillet for de danske klubber Vildbjerg og Brøndby.

Hun har været en del af FC Nordsjællands investering i kvindefodbold siden projektets start, skriver klubben på hjemmesiden.

På et pressemøde i oktober sidste år præsenterede klubben et nyt projekt, hvor den fra sommeren 2018 åbner et fodboldakademi for piger og kvinder, og i sommeren 2019 vil den have et elitehold i 3F-Ligaen, landets bedste kvinderække.

Målsætningen er for eliteholdet, at det i 2022 vil være i toppen af 3F-Ligaen, og at det året efter vil være i Champions League.

- Vores investering i pige- og kvindefodbold vil byde på et setup, som ikke er set før på disse breddegrader, lyder det fra administrerende direktør i FCN, Søren Kristensen.

- På toppen af kransekagen vil vi bringe Champions League til Farum, Furesø Kommune og Nordsjælland inden 2023, og vi forventer at gøre det jævnligt derefter, lød det dengang fra administrerende direktør i FCN, Søren Kristensen.