Queens Park Rangers får kæmpebøde og transferforbud

Et brud på Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) regler for Financial Fair Play koster den engelske klub Queens Park Rangers en bøde på lidt over 142 millioner kroner.

Samtidig får klubben et forbud mod at købe spillere, når transfervinduet åbner til januar.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Championship-klubben brød Financial Fair Play-reglerne tilbage i 2013/2014-sæsonen, hvor klubben vandt oprykning til Premier League.

Financial Fair Play-reglerne siger groft sagt, at klubberne ikke må bruge mere på lønninger, end de tjener.

Ud over de 142 millioner kroner i bøde skal klubben betale sagens omkostninger, der beløber sig til lidt over 25 millioner kroner.

London-klubben fik oprindeligt en bøde på lidt over 350 millioner kroner, men appellerede dommen og har nu indgået et forlig med ligaorganisationen English Football League.

Ifølge nyhedsbureauet AFP skal betalingen af bøden ske over de næste ti år.

Queens Park Rangers blev i sidste sæson nummer 16 i den andenbedste engelske række.

I maj blev den tidligere engelske landstræner Steve McClaren ansat som ny manager.