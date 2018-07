Internationale medier forudser »komfortabel« kroatisk sejr: Danmark udspillet i alle kampe

Troen på de danske fodboldherreres chancer ved søndagens VM-opgør mod Kroatien synes ikke stor blandt de internationale medier.

Tværtimod spår medierne en sikker sejr til kroaterne og sender desuden Danmark ind i ottendedelsfinalen med gloser som bl.a. »kedelig« og »heldig«.

Sidstnævnte vurdering kommer fra britiske The Daily Mail, der er blandt de største kritikere. Ifølge mediet er danskerne »lidt heldige med at være med i knockout-fasen efter at have været blevet udspillet i alle tre kampe i gruppespillet«.

Dog anses den danske defensiv som en succes.

»Defensiven har været solid, og de (danskerne, red.) kan argumentere for, at deres plan har været en succes indtil videre.«

Ikke overraskende forudser The Daily Mail dog, at kroaterne løber med sejren.

Samme spådom kommer fra The Telegraph, der mener, at Kroatien efter 3-0-sejren over Argentina »uimodståeligt« er på vej fremad.

»Jeg tror, de (kroaterne, red.) bliver for hurtige, for kloge og for gode for Danmark,« lyder vurderingen fra skribenten, der forudser en 2-0-sejr til Kroatien.

Fuldstændig samme melding kommer fra Paul Merson på Sky Sport, der mener, at »Kroatien burde blive en for stor mundfuld for Danmark«, og at opgøret ender med en 2-0-sejr til kroaterne.

»Hvis du er i Kroatien, må du tænke, at de har en stor chance for at vinde VM. Det må summe i Kroatien i øjeblikket, for de har været fremragende i turneringen indtil videre,« siger han.

Selv om Paul Merson mener, at danskerne »vil forsøge at gøre livet svært for kroaterne«, vurderer han, at »Kroatiens kvaliteter i sidste ende vil komme til udtryk, og at de vil bryde Danmark op«.

Også sportsmediet Goal mener , at danskerne er »klare underdogs«, men at de »med sikkerhed vil stå i defensiven som et forsøg på at frustrere Dalics (Kroatiens træner, red.) spillere«.

Desuden mener skribenten, at danskernes kamp mod Frankrig, der endte 0-0, »fortjener at blive glemt«.



Hos nyhedsbureauet AP kalder man det for et »kedeligt« opgør, men mener samtidig, at kampen er et »tegn på, hvad der er i vente fra danskerne«.

»Danmark vil formentlig spille defensivt og forsøge at frustrere Kroatien i Nizhny Novgorod. Kritiser det, alt hvad du vil - ligesom mange gjorde efter den målløse kamp mod Frankring - men det betalte sig for Danmark. Hareides hold er ubesejret i de seneste 18 kampe siden oktober 2016.«

Danmark møder Kroatien kl. 20 søndag aften, og kampen kan følges live på jp.dk, ligesom der efter kampen vil være kampreportage og reaktioner.