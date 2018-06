2. division får ny struktur fra den kommende sæson

Juan Cuadrado har efter faderens død fået et særdeles tæt forhold til sin mor, der følger ham overalt.

Hans far blev myrdet:

Den nyfundne målscorer på landsholdet dedikerer alle sin mål til sin far, der døde i 1999, da Yussuf Poulsen var fem år.

Danmarks vigtigste spiller forsikrer, at han er der 100 pct. Også selv om han netop er blevet far.

Regeringen er selv ude om, at forhandlingerne om medieforlig har trukket i langdrag, lyder det fra S.

Da grafikerparret Ejstrup Albertsen skulle købe bolig, gik de efter en lejlighed midt i Aarhus’ puls og en indretning med pangfarver og barnlige indslag med tanke på den kommende baby. I dag er de fire på 120 kvm – og gode til at pladsoptimere.

En ny platform for kapital til iværksættervirksomheder ser dagens lys til august. Her skal almindelige danskere lægge sig i slipstrømmen på kendte investorer og komme med i deres aftaler - på lige vilkår. Finans

FC Midtjylland har solgt 18-årige Andreas Poulsen til Gladbach efter blot 13 kampe for de danske mestre.

Skal det store slutrunde-gennembrud endelig komme for den gyldne belgiske generation?

Brasiliens fodboldforbund er utilfreds med, at Schweiz' udligning ved VM ikke blev set igennem af dommeren.

England så længe ud til at måtte nøjes med uafgjort mod Tunesien, men Harry Kane scorede til 2-1 kort før tid.

Klubberne har også vedtaget, at alle point fremover overføres fra grundspil til slutspil, hvilket sikrer, at alle kampe får maksimal betydning.

Her møder alle holdene hinanden en enkelt gang, altså over 11 runder. De seks bedste i hver slutspilspulje får fordel af seks hjemmekampe. Dermed stiger antallet af kampe fra 30 til 33.

De to puljer i grundspillet bliver stadig opdelt geografisk, og efter de 22 runder mødes de seks bedste hold i hver pulje i et oprykningsspil, mens de øvrige spiller kvalifikationsspil.

Danmarks tredjebedste fodboldrække skal have ny struktur fra den kommende sæson efter sommerferien.

Brødrene Chapman er på besøg på Aros med en dyster udstilling, som man alligevel ikke kan lade være med at grine til. Den er mere aktuel end nogensinde, mener Aros.

Besparelser blandt personale og internetadgang er blandt årsagerne til, at flysikkerheden er under pres, lyder det i en ny rapport.

Den høje BMW X5 vokser og byder bl.a. på mulighed for langtrækkende laserlys, luftaffjedring på alle aksler, firehjulsstyring og head up display i 3D.

Danske fodboldfans tjekker ind i Moskva til de indledende kampe i VM i fodbold. Her er fem ting, du ikke bør snyde dig selv for - heller ikke, hvis du først får tid, når VM er forbi.

