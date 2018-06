Thomasberg fratræder øjeblikkeligt i Hobro

Superligaklubberne Hobro IK og Randers FC er blevet enige om en aftale, der med øjeblikkelig virkning sender Thomas Thomasberg til Randers som cheftræner.

Det skriver Hobro IK i en pressemeddelelse.

Spøjs situation i Hobro: Klubben har to cheftrænere frem til oktober

Thomas Thomasberg blev tidligere på året præsenteret som ny træner i Randers, når hans kontrakt med Hobro udløber 1. oktober.

- Det er mest optimalt for alle parter, at Thomas kan påbegynde sit arbejde i Randers FC fra opstarten af sæsonen 18/19. Vi vil gerne takke Hobro for at finde en løsning, som er positiv for alle parter, siger direktør i Randers FC, Søren Pedersen.

Thomas Thomasberg har været træner for Hobro siden 2017, hvor han kom til fra en stilling som assistenttræner for netop Randers.

Thomasberg glæder sig til at kunne starte arbejdet op i Randers, inden den nye sæson går i gang.

- Jeg er glad for, at klubberne er blevet enige om en løsning, så jeg nu kan komme i gang med mit nye arbejde.

- Jeg har været ekstremt glad for at være i Hobro IK både som træner og som menneske, og jeg vil gerne sige tak til spillere, stab og alle i og omkring klubben for en rigtig god tid.

Allan Kuhn bliver ny træner i Hobro

- Nu ser jeg frem til at komme i gang i Randers FC, siger Thomasberg i pressemeddelelsen.

Også i Hobro er man tilfreds med den nye aftale.

- Det er glædeligt, at vi er blevet enige med Randers FC om en aftale vedrørende Thomas' fremtid, så vi alle kan komme videre, siger sportschef i Hobro IK, Jens Hammer Sørensen.

Hobro meddelte tidligere på måneden, at klubben har ansat Allan Kuhn som ny træner.

Randers endte den seneste sæson i Superligaen andensidst, inden slutspillet gik i gang. Hobro endte på syvendepladsen.