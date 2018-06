Analyse: Derfor blev USA, Canada og Mexico valgt som VM-vært i 2026

Landstræner Åge Hareide og spillerne er sikre på at spille tre kampe. Men det skal helst blive til flere, påpeger Åge Hareide.

Ca. halvdelen af fodboldspillere, der spiller mere end 50 kampe på en sæson, synes, at det er for mange. Det viser en rundspørge foretaget af den internationale spillerforening Fifpro.

Fernando Hierro skal lede det spanske fodboldlandshold under VM efter chokfyringen af Julen Lopetegui.

Mexico, USA og Canada vandt afstemningen over Marokko om værtskabet for VM i fodbold i 2026.

Jyllands-Postens sportsredaktør Troels Henriksen var onsdag tilstede, da Fifa ved sin forsamling i Moskva valgte det fælles bud fra USA, Canada og Mexico til værtsskabet for VM i 2026.

