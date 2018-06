Verdensmestrene slog Saudi-Arabien uden at imponere

Tysklands verdensmestre ramte aldrig en toppræstation. Men mindre var også nok, da Saudi-Arabien blev slået 2-1 fredag.

Mindre end en uge inden VM i Rusland begynder, tog tyskerne imod Saudi-Arabien i Leverkusen, og Tyskland hentede sin første sejr i seks kampe i et opgør, hvor det mest så ud til, at der ikke skulle hales skader hjem.

- Jeg har ingen bekymringer efter kampen. Vi vil forbedre os, og når turneringen begynder, så er vi klar.

- Vi slappede lidt af i anden halvleg. Defensivt er vi nødt til at arbejde bedre, så vi ikke giver så mange åbne chancer væk. Overordnet misbrugte vi for mange chancer, og vi gav for mange chancer væk, siger Tysklands landstræner, Joachim Löw, efter sejren ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Med Manuel Neuer i målet for anden kamp i træk, efter at Bayern München-keeperen har været skadet i ni måneder, og med Jérôme Boateng tilbage efter en muskelskade, så lignede Tysklands hold startformationen i Rusland.

Det blev 1-0 efter otte minutter ved Timo Werner, og et selvmål fra gæsterne gjorde det til 2-0 to minutter før pausen.

I anden halvleg tillod tyskerne så, at Saudi-Arabien reducerede i det 85. minut ved Taisir Al-Jassim. Han var hurtig over riposten, efter at indskiftede Marc-Andre ter Stegen i første omgang have klaret et straffespark.

Kroatien slog Senegal 2-1 efter scoringer af Ivan Perisic og Andrej Kramaric, mens Schweiz vandt 2-0 over Japan.

Robert Lewandowski bragte Polen foran 1-0 efter en halv time i 2-2-kampen mod Chile.

Piotr Zielinski fra Napoli scorede til 2-0 fire minutter senere, men Chile reducerede i første halvleg og udlignede i anden halvleg.