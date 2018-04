Engelsk fodboldlegende er død efter hjerteanfald

Den tidligere engelske fodboldstjerne Ray Wilkins er død i en alder af 61 som følge af et hjerteanfald i sidste uge.

Wilkins var en fast bestanddel af Englands landshold fra slutningen af 1970'erne og ti år frem. Det blev til 84 landskampe på Englands midtbane - de ti som anfører.

Ray Wilkins deltog ved VM-slutrunderne i 1982 og 1986. Ved VM i Mexico i 1986 blev han udvist, da han i en gruppekamp mod Marokko kastede bolden efter dommeren.

På klubplan repræsenterede "Butch", som var hans øgenavn, storklubber som Manchester United, Chelsea og AC Milan.

I 1983 vandt han den engelske FA Cup med United, og seks år senere var han med til at sikre Rangers FC det skotske mesterskab.

I 1997 indstillede han den aktive karriere og blev i stedet træner. Sideløbende med trænerjobbet blev han ofte brugt som fodboldkommentator på både britisk tv og radio.

Ray Wilkins blev i sidste uge lagt i kunstig koma, efter at han blev indlagt på St. Georges Hospital i London som følge af et hjerteanfald. Hospitalet oplyser, at Wilkins døde onsdag morgen.