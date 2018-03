Zlatan Ibrahimovic har bekræftet sit skifte til LA Galaxy

Zlatan Ibrahimovic er klar til at erobre Los Angeles.

Den svenske fodboldstjerne bekræfter således i et interview med den amerikanske avis LA Times, at han skifter til LA Galaxy, der spiller i Major League Soccer (MLS).

- Efter at have været i Europa og vundet 33 trofæer som spiller for de bedste klubber i verden sammen med de bedste spillere i verden, så ønsker jeg at komme til USA og spille.

- Jeg vil gerne have, at folk kan nyde mit spil der, og jeg vil gerne vinde, og jeg har valgt Galaxy som stedet til at gøre det, siger Zlatan Ibrahimovic til avisen.

Torsdag blev det offentliggjort, at Zlatan Ibrahimovic er blevet løst fra sin kontrakt med Manchester United.