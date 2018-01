Menneskeretsadvokat: Fans skulle være advaret før anholdelse

Tre unge fodboldfans burde være blevet advaret, før de blev frihedsberøvet af politiet i København for år tilbage.

Det mener deres advokat, Claus Bonnez. Han repræsenterer de tre ved Menneskerettighedsdomstolen i en sag om præventive anholdelser.

- Der var rigeligt tid for politiet til at foreslå dem, at de kunne være blevet på den pub, hvor de var, hvor der var fred og ro, siger han.

De tre fans, der har trukket Danmark for domstolen, mener, at deres menneskerettigheder blev krænket.

Onsdag finder sagens eneste høring sted i Strasbourg. Foran 17 dommere i sorte kapper, sidder de danske advokater i rettens Storkammer.

De tre fodboldfans var 10. oktober 2009 taget i København i forbindelse med, at det danske landshold skulle møde Sverige.

Men inden kampen gik i gang, blev de anholdt. Ordensmagten mente, at det var nødvendigt for at forhindre uro.

Politiet var mødt talstærkt op på kampdagen, da der var rygter om, at fangrupper ville lave ballade.

138 personer blev anholdt, og godt halvdelen blev sigtet for lovovertrædelser. Den anden halvdel - heriblandt de tre mænd - blev ikke.

København var lavet om til en slagmark, den dag, påpeger advokat Tobias Elling Rehfeld, Chef for Juridisk Tjeneste i Udenrigsministeriet, der repræsenterer Danmark.

Han lægger vægt på, at alle tre fodboldfans tidligere har været under politiets varetægt i forbindelse med fodboldkampe.

- En af dem havde ikke engang en billet til kampen, og var på vej hen til et af de steder, hvor et af de store slagsmål fandt sted, siger han.

- Der har politiet en forpligtelse til at forhindre, at uskyldige forbipasserende risikerer at blive udsat for de her helt urimelige slagsmål, siger han.

I retten bliver der henvist til en dom fra 2013, hvor Tyskland fik medhold i en lignende sag, fordi personen var blevet advaret og bagefter brød reglerne.

Ifølge Bonnez havde ingen af de tre aarhusianske mænd deltaget i slåskampe eller opført sig forkert. Han mener, at de er blevet vilkårligt frihedsberøvet.

Men politiet havde grund til at foretage anholdelserne, og han er ikke enig i, at en advarsel havde været nødvendig, siger Rehfeld.

Politiloven gav i 2009 mulighed for at frihedsberøve borgere, der ikke kan sigtes for nogen lovovertrædelse, i op til seks timer.

Alligevel blev de tre mænd fra Aarhus først sluppet fri efter mere end syv timer.

Sagen var for Retten i Aarhus i 2010, der valgte at frifinde politiet. Dommen blev herefter stadfæstet i Vestre Landsret.

Men de tre fans stilte sig ikke tilfredse. Der kan gå op til et år, før der falder dom ved Menneskerettighedsdomstolen.