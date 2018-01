Medie: Ajax informerede aldrig familien om nu hjerneskadet stortalents hjertefejl

Det skabte en af de triste fodboldhistorier i 2017, da det unge Ajax-talent, Abdelhak Nouri, i sommers faldt om på banen med hjerteproblemer i en kamp mod Werder Bremen.

Nouri blev genoplivet og senere lagt i kunstigt koma, men det stod sidenhen klart, at han pådrog sig så alvorlige hjerneskader, at han ikke kommer til at gå eller tale igen.

Ifølge det hollandske medie NRC kunne episoden måske have været undgået. Mediet skrev nemlig i weekenden, at det hollandske fodboldforbund fandt en hjertefejl hos Nouri i 2014, som man informerede Ajax Amsterdam om.

Men den hollandske storklub videregav aldrig den information til nu 20-årige Abdelhak Nouris familie.

»Det er et stort chok for familien. Hvis familien havde været opmærksom på hjertefejlen, ville den have insisteret på grundig opfølgning og regelmæssige tests for at vurdere risikoen,« udtaler advokat og talsmand for familien Khalid Kasem i en pressemeddelelse ifølge NRC.

Det hollandske fodboldforbund har dog forklaret, at man informerede den dengang 17-årige Nouri om hjertefejlen i 2014, men at man ikke også kunne underrette familien, fordi Nouri var over 16 år gammel.

NRC fastslår i sin artikel, at Nouris hjertefejl ikke nødvendigvis har ført til kollapset og den efterfølgende hjerneskade.

Ajax Amsterdam har ikke villet udtale sig i sagen.