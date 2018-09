På det tågede bjerg viste favoritten styrke

Det var egentlig lidt synd for Thibaut Pinot.

For mens den 28-årige franske stjerne tonsede afsted mod en fornem etapesejr i den tætte, fugtige tåge, var al fokus på den intense kamp mellem favoritterne i årets Vuelta a España.

Hvilke svar kom er der så på det, der er blevet kaldt årets vigtige etape?

Simon Yates (Mitchelton-Scott) ligner i øjeblikket feltets stærkeste rytter to colombianske stjerner som de største konkurrenter - også selvom Nairo Quintana endte med at skuffe fælt.

Store forventninger

Der var tale om en stort anlagt afslutning på tre bjergrige dage, hvor Simon Yates fra Mitchelton-Scott undervejs har tilbageerobret den røde førertrøje efter lørdagens etapesejr.

Klassement i Vuelta a España 1. Simon Yates 2. Alejandro Valverde +26 sek. 3. Nairo Quintana +33 sek. 4. Miguel Angel Lopes +43 sek. 5. Stefan Kruijswijk +1.23 minut.

Forhåndsfavoritten Nairo Quintana havde udpeget søndag som løbets mest afgørende dag, hvor det hele blev afsluttet på det ikoniske Lagos de Covadonga - eller Spaniens svar på Alpe d'Huez, som stigningen er blevet kaldt.

Bjerget har tidligere afgjort Vuelta a España, senest i 2016, hvor netop Quintana hentede sig én af karrierens flotteste sejre efter et fornemt soloridt, der blandt andet knækkede Team Sky-stjernen Chris Froome.

Søndag blev det en af hans landsmænd, der skabte dramatikken.

Tre Astana-hjælperytterne sled fra bunden af Lagos de Covadonga for at sætte kaptajnen Miguel Angel Lopez perfekt op til et angreb, hvilket gik hårdt ud over forhåndsfavoritter Wilco Kelderman. Og så stak Lopez med under otte kilometer til mål med et glidende, insisterende tråd, inden han i første omgang blev hentet.

Det gav en mulighed til franske Thibaut Pinot, der sprintede væk med etapesejren i sigte, mens Simon Yates konstant forsøgte at bryde fri fra konkurrenterne.



For et halvt år siden virkede det umuligt: Nu skal ung dansker med til Vueltaen – og han er kun nervøs for én ting For fire måneder siden blev han en del af cykeleliten. Nu skal 23-årig dansker med til et af verdens største cykelløb.

Den lille, vævre brite imponerede mest, indtil Miguel Angel Lopez igen sprintede væk med få kilometer til mål og fik Simon Yates til at gestikulere hidsigt mod de øvrige favoritter, der ikke kunne hjælpe ham med at hente konkurrenten.

Lopez endte med at hente to sekunder på Yates, og hans største sejr var derfor af mental karakter.



38-årig stjerne bliver aldrig tilfreds: Hvordan kan Valverde blive ved med at være et »vidunderbarn«? Som 38-årig har Alejandro Valverde endnu engang imponeret med to etapesejre og en topplacering i Vuelta a España.

Nu venter der en hviledag efterfulgt af en enkeltstart, hvor favoritterne endnu engang skal teste hinanden. Det kan de gøre igen dagen efter på en kuperet etape, hvorefter de - formentlig - får en rolig dag, inden løbet for alvor ventes at eksplodere igen fredag og lørdag i Andorra.

Derfor bliver det hele formentlig afgjort på årets næstsidste etape på lørdag, inden rytterne ruller ind til paradekørsel i Madrid.