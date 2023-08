Kaden Groves spurtede sig til sejr i hektisk Vuelta-finale

Der er ikke mange sprinterhold med i årets udgave af Vuelta a España, men de få, der er, sørgede for, at udbruddet bestående af Eduardo Sepulveda, Ander Okamika og Joel Nicolau ikke fik lang snor.

Med 15 kilometer igen var alt samlet, og så buldrede feltet i samlet flok mod målbyen.

En indsnævring med fire kilometer til mål forårsagede et stort styrt, hvor blandt andre franskmanden Bryan Coquard røg i asfalten.

Dermed var han ude af kampen om etapesejren, men det var Groves ikke.

Australieren så dog ikke ud til at have kræfterne til at vinde, da Molano fik et stort hul i kølvandet på endnu et styrt forrest i feltet.

Groves kiggede sig tilbage op ad finalebakken, men da det fladede mere ud, fandt han alligevel energien til at suse forbi Molano og vinde årets første spurt i Vueltaen.