Dagens største vindere var Jumbo-Visma i almindelighed og Sepp Kuss i særdeleshed. Overlegenheden fra Jonas Vingegaards hold var lige så iøjnefaldende som Javalambres astrofysiske observatorium, der stak op i målområdets golde landskab som en strittede hårtot på et ellers glat babyhoved.

Sepp Kuss kunne slet ikke stoppe med at smile, da han stod deroppe på toppen af finalestigningen, Pico del Buitres. Amerikaneren vandt etapen og ligner nu en kandidat til at vinde hele den spanske grand tour efter at have opbygget et forspring på næsten tre minutter ned til Remco Evenepoel i klassementet.