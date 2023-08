Andreas Kron tog etapesejr i Vueltaen

Vingegaard trillede på et tidspunkt frem i feltet og bad om ro. Sammen med holdkammeraten Dylan van Baarle forsøgte den danske Tour de France-vinder at sætte farten ned for at minimere risikoen for flere styrt.

Vingegaard og de øvrige favoritter trillede ind over målstregen flere minutter efter Kron, men mistede dog ingen tid i klassementet grundet ændringerne på etapen.

Det lykkedes i en kortere periode, og det var med til at give større snor til en række udbrydere.

Blandt udbryderne var Andrea Piccolo fra EF Education, og han er ny mand i den røde førertrøje. Piccolo havde nok sekunders forspring ni kilometer fra målstregen, hvor den officielle tid blev taget.

Lorenzo Milesi fra DSM blev ramt af en defekt 20 kilometer fra mål og mistede førertrøjen til landsmanden.