Veteran vandt nordisk etapeløb trods Uttrups attentat

Trods to etapesejre undervejs må Cecilie Uttrup Ludwig altså erkende, at det ikke lykkedes at gentage sidste års samlede triumf. Hun slutter denne gang på andenpladsen.

At der overhovedet blev spænding om det samlede udfald, var dog overraskende.

Intet tydede på, at van Vleuten skulle få problemer med at forsvare et forspring på 17 sekunder på en etape, der ikke bød på nævneværdige udfordringer, når man ser bort fra skybrudsagtige tilstande på de sidste kilometer.

15 kilometer fra mål forsøgte Uttrup første gang at tage fusen på rivalen. Hun opdagede, at førertrøjen sad langt tilbage i feltet og accelererede kraftigt. Men det lykkedes ikke at få slået hul til feltet.