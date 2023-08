Den danske Tour de France-vinder forklarede, at han punkterede undervejs på holdtidskørslen. Holdet havde aftalt at vente, hvis enten Vingegaard eller Primoz Roglic blev ramt af uheld.

- Jeg havde en punktering og var nødt til at skifte cykel. Så holdet var nødt til at vente. Det havde vi aftalt at gøre, hvis det skete for mig eller Primoz. Det var noget rod, at det skulle ske, siger Vingegaard til TV 2 Sport.

Regnvejret i Barcelona blev værre og værre, som holdtidskørslen skred frem.

Det blev en stor fordel for DSM, som havde sat en tid, inden vejret for alvor blev slemt.