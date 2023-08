Uno-X tager officielt afsked med fem danskere

- Jeg ville ønske, at vi kunne beholde flere ryttere med dansk pas.

- Men samtidig kan nationalitet ikke komme foran sportslige og økonomiske overvejelser, siger holdchef Jens Haugland.

Han kalder Uno-X for et dansk-norsk hold, og det vil det blive ved med at være, forsikrer han.

Jens Haugland påpeger, at Uno-X fortsat vil have masser af danskere på holdet efter åreladningen.

Magnus Cort og Rasmus Bøgh Wallin skifter til holdet i næste sæson, mens talentet Henrik Pedersen også er blevet tilknyttet.