Brite slog Mads Pedersen med et sekund på kort prolog

1,28 sekunder.

Så meget hurtigere skulle Mads Pedersen onsdag have kørt på den indledende prolog i Deutschland Tour for at have sejret for tredje løb i træk.

Den danske stjerne måtte se sig slået af Quick-Step-rytteren Ethan Vernon, der på den blot 2,3 kilometer lange enkeltstart i Sankt Wendel nær Frankfurt altså kun var 1,27 sekunder hurtigere end Pedersen, som blev nummer to.