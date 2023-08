Vingegaard får lovende amerikaner som holdkammerat

I klassikerne viste han sig flot frem med topplaceringer i E3 og Flandern Rundt, mens han flere gange var tæt på en etapesejr i Tour de France.

Det blev også til en samlet sejr i Tour of Oman.

Amerikanerens evne til at køre mange forskellige typer løb gør ham til en værdifuld brik på det hollandske hold, påpeger sportsdirektør Merijn Zeeman.

- Vi er så glade for, at han har valgt at tilslutte sig vores hold, siger sportsdirektøren.

- Han har udviklet sig rigtig godt over de seneste sæsoner og på forskellige måder vist, at han er en af de bedste ryttere i World Tour-feltet. Vi ser frem til at arbejde med ham. Sammen vil vi blive endnu bedre.