Dansk Tour-rytter skifter til Astana i næste sæson

- Da holdet viste interesse for mig tidligt i sæsonen, havde vi nogle snakke, og ledelsen præsenterede sine planer for mig og for hele holdet. Jeg følte, at det er det rette sted for mig at fortsætte min udvikling, siger Charmig i pressemeddelelsen.

Han har siden 2021 kørt for norske Uno-X, der har stort dansk islæt. Alsidige Charmig debuterede i dette års Tour de France, som Uno-X havde fået et wildcard til.

Han blev nummer fire i linjeløbet ved dette års DM, mens han i PostNord Danmark Rundt er sluttet som henholdsvis nummer syv og ti i 2021 og 2022.