Stærk sidstetur sikrer dansk VM-bronze i mountainbike

Danskerne kom fint fra land med U23-rytteren Tobias Lillelund og den nykårede juniorverdensmester på landevej, Albert Philipsen, på de to første ture.

Lillelund var et halvt minut efter den førende, da han overlod scenen til stortalentet Philipsen, som barberede afstanden ned til 11 sekunder.

Danmark havde valgt, at de tre kvindelige islæt på holdet - juniorrytter Julie Lillelund, U23-rytter Sofie Pedersen og eliterytter Caroline Bohé - skulle køre tur tre, fire og fem.

De kunne ikke hænge på Schweiz og Frankrig, som var de to stærkeste nationer, men Bohé fik sendt eliterytter Sebastian Fini Carstensen afsted på en femteplads på sidsteturen med muligheden for at køre om bronze.