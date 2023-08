Dansk banelandshold satte bedste tid og er med i VM-guldkampen

New Zealand blev nummer to med lidt over to sekunder op til danskerne.

De olympiske mestre fra Italien endte som treer, mens Australien som den sidste nation klemte sig ind i top-4. Verdensmestrene fra Storbritannien var godt på vej mod en plads i top-4, men styrtede og satte slet ikke en tid.

Danmark skal nu møde Australien i sin semifinale, mens New Zealand og Italien tørner sammen i den anden semifinale.

Det danske hold bestod af rytterne Niklas Larsen, Carl-Frederik Bévort, Frederik Rodenberg og Lasse Norman.