Banelandstræner forventer markant forbedring af verdensrekord

Måske allerede ved VM i Glasgow.

- Det bliver super spændende her, hvor landene nærmest kommer med deres stærkeste hold. Det bliver spændende, om vi kommer ned omkring verdensrekorden.

- I 20 år har der været snak om, at nu var det ved at være slut. Men dels kommer der bedre udstyr, og dels kommer der stærkere cykelryttere. Man er blevet klogere til at gøre dem endnu stærkere.

- Jeg tror, vi skal slå rekorden en del til OL for at kunne vinde. Jeg bliver ikke fuldstændig overrasket, hvis vi skal under 3.40, lyder det fra landstræneren.

Kapløbet på udstyrsfronten har været et stort fokuspunkt for de store banenationer. Det har Den Internationale Cykelunion (UCI) nu forsøgt at lægge en dæmper på ved at kræve, at alt udstyr til næste års OL allerede skal være vist frem ved det forestående VM.