Hollænder vinder kvindernes Tour de France i sikker stil

Hollænderen Demi Vollering (SD Worx) fuldendte søndag karrierens største bedrift, da hun sikrede sig den samlede sejr i kvindernes udgave af Tour de France.

Triumfen blev en kendsgerning, efter at hun tre gange inden for et år er blevet nummer to efter Annemiek van Vleuten (Movistar) i et stort etapeløb.

På søndagens 8. og sidste etape - en enkeltstart på 22,6 kilometer med start og mål i Pau - sluttede Vollering på andenpladsen efter sin schweiziske holdkammerat Marlen Reusser.