Skjelmose led mentalt knæk i Tourens sidste uge

- Jeg synes ikke, at det kom til udtryk på cyklen, men jeg havde brug for at snakke med min træner, og han skulle lige samle mig op for, at jeg kunne være klar til de sidste etaper. Og jeg synes, jeg blev samlet godt op mentalt.

Skjelmose vurderer, at det mentale pres blev skabt i en blanding af mediebevågenhed, samt at han skulle være meget ”på” i selve løbet.

- Det her med at jeg hele tiden skulle være klar med den rolle, jeg havde, hvor jeg var vigtig for Ciccone og Mads. Laver man en fejl, går det ned.

- Den dag, hvor Mads blev nummer fem på 19. etape, hvor vi fuckede op kollektivt som hold, det pressede, fordi man skulle stå til ansvar for det bagefter, lyder det fra Skjelmose.