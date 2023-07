Tysker kørte solo og hentede etapesejr i kvindernes Tour

Ricarda Bauernfeind og briten Claire Steels stak af fra frontgruppen i forbindelse med den sidste bjergspurt på etapen.

Tyskeren kørte herefter alene væk og fik oparbejdet et forspring på halvandet minut i forhold til gruppen med favoritterne.

Efter et stykke tid med stilstand satte Lotte Kopeckys SD Worx-hold europamesteren i enkeltstart, schweizeren Marlen Reusser, til at sætte tempo i favoritgruppen, og med lidt under 15 kilometer til mål var forspringet nede på et minut.

Med tre kilometer tilbage havde Ricarda Bauernfeind fortsat 25 sekunder ned til Marlen Reusser og tyske Liane Lippert, der var kørt fra favoritgruppen.

Bauernfeind holdt hele vejen til mål, hvor hun var 22 sekunder hurtigere end Marlen Reusser og Liane Lippert.