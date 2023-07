Belgisk udbryder indhentet kort før målstregen i kvindernes Tour

Hollandske Marianne Vos blev nummer to på etapen, mens belgiske Lotte Kopecky blev nummer tre.

Lotte Kopecky beholder føringen i den samlede stilling.

Etapen blev kørt over cirka 147 kilometer fra Collonges-la-Rouge til Montignac-Lazcaux.

Fem mindre stigninger var en del af etapen, men der var på forhånd lagt op til, at det kunne blive en etape for de hurtige afsluttere. Og sådan blev det, selv om det var tæt på, at den forventede drejebog skulle skrives om.

Julie Van de Velde tog nemlig i udbrud og fik oparbejdet et forspring på næsten to et halvt minut. Men da feltet satte tempo på, blev Jumbo-Visma-rytterens forspring barberet ned kilometer for kilometer.