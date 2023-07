Dansk cykeltalent bliver lærling hos fransk World Tour-hold

Joshua Gudnitz kører til daglig for det danske kontinentalhold Coloquick, som tidligere har udklækket blandt andre Jonas Vingegaard.

- Det er en stor mulighed. Cofidis er et godt hold i cykellandskabet. Jeg føler mig privilegeret over at bære de her farver, siger Joshua Gudnitz ifølge Cofidis.

Aftalen betyder ikke, at danskeren er sikker på en kontrakt hos Cofidis i næste sæson. Holdet benytter blot muligheden til at se ham an.

Sidste år var Sebastian Kolze Changizi på prøve hos Cofidis, men endte ikke med at få en permanent kontrakt. Han kører nu i stedet for Fabian Cancellaras cykelhold, Tudor.