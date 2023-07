Jonas Vingegaard havde blandt andet en gul førertrøje i lille størrelse med til Wout van Aert, da han besøgte ham.

- Det var for at besøge Wout. Vi havde en speciel trøje den sidste dag, så det var for at give ham den også, siger danskeren til TV 2.

I august skal Jonas Vingegaard deltage i Vuelta a España, som han vil forsøge at vinde.

Han deltog i 2020 også i det store spanske etapeløb, hvor han endte som nummer 46.