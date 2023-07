Der kommer til at gå lidt tid, inden det er sunket helt ind hos cykelrytteren Jonas Vingegaard, at han for andet år i træk har vundet verdens største cykelløb.

Det siger den danske Jumbo-Visma-rytter søndag i Paris efter den afsluttende 21. etape af Tour de France.

- Jeg er glad og sindssygt stolt over at have vundet Tour de France igen, siger Jonas Vingegaard til TV 2.