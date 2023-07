Jumbo-Visma: Vingegaard skal køre Vueltaen

Tour de France-vinder Jonas Vingegaard skal sandsynligvis jagte endnu en grand tour-triumf fra slutningen af august.

Danskerens arbejdsgiver, cykelholdet Jumbo-Visma, bekræfter over for TV 2 Sport, at det er planen, at Vingegaard skal køre Vuelta a España.

Det sker efter, at Vingegaard angiveligt har sagt til den spanske avis Marca, at ”vi ses i Barcelona til Vueltaen”.