Jonas Vingegaard forventer at vende tilbage til Tour de France næste år og gøre et forsøg på at lave sejrshattrick i verdens største cykelløb.

Det fortæller han på det officielle vinderpressemøde, som Tour de France altid afholder efter næstsidste etape.

- Jeg har også andre mål, men Tour de France er det største løb i verden, og der er noget særligt over det. Det er for tidligt at sige, men jeg vil formentlig forsøge at vinde det igen næste år, siger Jonas Vingegaard.