- I dag var jeg mig selv igen. Det var rart at have det godt igen efter at have lidt i mange dage. Jeg er meget glad, siger Pogacar i vinderinterviewet efter etapen.

UAE-holdet holdt tempoet højt hele dagen, og på dagens sidste stigning angreb Pogacar fra favoritgruppen i jagten på etapesejren.

Jonas Vingegaard og Felix Gall fulgte med, og efter at have rundet toppen fik trioen på plateauet ind mod mål selskab af blandt andre Pogacars holdkammerat Adam Yates.

- Jeg ventede på, at han (Adam Yates, red.) kom tilbage, og han hjalp mig virkelig meget i finalen. Jeg er glad for, at holdet gjorde det så godt igen, siger Pogacar.