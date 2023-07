Jean-Paul Laurent mener at have cyklet 16 gange rundt om jorden, og han er sikker på, at Vingegaard er fra en anden planet

I Paris’ 11. arrondissement på et hjørne af Boulevard Voltaire, hvor det lyder, som om at en vejarbejder er ved at skære et stykke af asfalten, og hvor en fransk amatørrytter drøner forbi et brasseri i en gul førertrøje, ligger en cykelhandel, der er grundlagt af en mand i 1977. Manden siger, at han har kalkuleret, at han sammenlagt i hele sit liv har kørt 16 gange rundt om jorden.