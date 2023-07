- På den ene måde, er det en underlig følelse, men der er ikke noget dilemma. Det er en nem beslutning. Jeg har hele tiden regnet med, at jeg ville tage hjem, når min kone indikerede, at hun behøvede mig. Den tid er kommet nu, siger han.

Van Aert fortæller, at alle holdkammeraterne forstår ham 100 procent og bakker ham op, og belgieren er sikker på, at hans syv holdkammerater klarer resten af Touren fint uden ham.

Belgieren vandt ingen etaper i årets Tour de France. Sidste år vandt han tre.

Han havde håbet at vinde en etape igen i år, og han havde også benene til det flere dage, forklarer han. Men det skete altså ikke i år.

Til gengæld hjalp han kaptajn Vingegaard til et solidt forspring, men i år får Wout van Aert ikke mulighed for at køre med over stregen i Paris.