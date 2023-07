Nogle af dem havde endda stadig en vigtig mission.

En af dem var Mads Pedersen, der var blandt favoritterne til sejren. Lidl-Trek-profilen havde overskud til at deltage i lidt af showet, som da alle de danske ryttere kørte frem foran feltet for at skabe et af de øjeblikke, der til sidst må have givet Jonas Vingegaard ondt i kinderne af at smile.

Alvoren begyndte først inde på Champs-Élysées, hvor løbet blev givet frit. Tadej Pogacar markerede sig atter som en af feltets mest uforudsigelige ryttere og satte et sidste præg på den franske rundtur ved at angribe flere gange. Jonas Vingegaards samlede sejr var aldrig i fare - truslen kom mest af alt fra de tunge skyer, der til sidst sendte dråber ned på boulevardens brosten. Heller ikke det kunne stoppe årets største vinder, der hævede sig jublende over cyklen sammen med holdkammeraterne, da han passerede den sidste målstreg i årets Tour de France.