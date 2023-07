Pogacar følte sig tom: En af mine værste dage på cyklen

- Hvis jeg ikke havde haft et så godt hold omkring mig, kunne jeg være røget ud af podiet i dag. Marc (Soler, red.) hjalp mig med at kæmpe mig til målstregen, siger Tadej Pogacar.

Han kørte med skrammer på knæ og albue efter et styrt tidligt på etapen. Hvorvidt uheldet havde nogen indflydelse på præstationen, er Pogacar selv i tvivl om.

- Det gjorde ikke så ondt. Måske påvirkede det min krop. Jeg ved det ikke. Det var bare ikke nogen god dag, lyder det fra den dobbelte Tour-vinder.

Med et hul på godt syv et halvt minut op til Vingegaard har han slået alle tanker om en tredje Tour-sejr ud af hovedet for denne gang. Nu handler det om mere beskedne mål.

- Jeg håber at vi kan vinde en etape mere. 20. etape kan blive en god etape, hvis vi har gode ben. Hvis vi kan holde både Adam Yates og mig på podiet, vil det være et fint facit, siger Tadej Pogacar.