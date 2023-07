Emma Norsgaard er udtaget til Tour de France

Emma Norsgaard udgik sidste år efter et grimt styrt på 5. etape, da der for første gang blev afviklet et reelt Tour de France for kvinder.

Den 23-årige dansker får dog en ny chance for at imponere. Hun er således en del af Movistars hold til etapeløbet, der skydes i gang søndag.

Den danske mester i enkeltstart får formentligt muligheder for at køre sin egen chance, men en del af arbejdsbeskrivelsen bliver helt sikkert også at hjælpe Annemiek van Vleuten til samlet sejr.