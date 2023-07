Erfaren løbsdirektør om selfie-styrt: Svært at stoppe tosser

- En ting er at løbe halvstiv og råbe rytteren ind i hovedet. Men at løbe og optage sig selv samtidig er helt horribelt, siger Worre.

Han kalder det generelt komplekst at komme med forslag for at ramme de få tilskuere, der ikke overholder reglerne og er skyld i farlige situationer.

- 99,9 procent af tilskuerne gør alt det rigtige. Holder sig væk fra asfalten, bliver bag afspærringerne, bliver bag folk. Men så er der nogle tosser tilbage.

- Man skal passe på at lave en masse vanvittige ting, for man kan nok ikke ramme tosserne alligevel, siger Worre.

Han minder om, at Touren har millioner af mennesker ude på vejene, og at langt de fleste opfører sig ordentligt.

- Uden publikum lever cykling ikke. Tour de France lever også på grund af sit publikum. Det er en fantastisk oplevelse. Rytterne elsker det. Men de elsker ikke tosserne og risikoen for styrt, understreger Worre.

Adam Hansen, der er præsident for rytternes fagforening (CPA), kom efter styrtet på 15. etape med et forslag om biler med store balloner på siden, der skulle køre foran feltet for at gøre tilskuerne opmærksomme, hvis de er for tæt på vejen.

Måske mere et udtryk for, at Adam Hansen mener, at noget skal gøres, end et forslag, man skal tage helt bogstaveligt.

Det advarer Jesper Worre i hvert fald imod.

- Forslaget er fuldstændig urealistisk. Hvad hvis der står en familie, og bilerne kommer til at ramme de forreste børn? Hvem har ansvaret for det? Forslaget er abstrakt, vanvittigt og dumt.

- Jeg tænker ikke, det er seriøst. Men Adam Hansen kan som formand for rytterorganisationen ikke tillade sig at være dum og useriøs. Forslaget har ingen gang på jord, mener Worre.

Tilskuere har ud over søndagens styrt været skyld i minimum to andre uheld i Touren.

På 8. etape gik det galt for Steff Cras (TotalEnergies), der kolliderede med en tilskuer, som havde forvildet sig et godt stykke ud på asfalten. Cras udgik efterfølgende af løbet.

Dagen efter styrtede Lilian Calmejane (Intermarché), fordi han fik en snor med cykeltrøjer, som en fan svingede rundt med, ind i sit hjul.