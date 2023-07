Asgreen savner mere Tour-enkeltstart for specialister

- Den er alt for hård til, at jeg kan være med. Det er ærgerligt, når der kun er én enkeltstart, at man vælger at lave den så hård, at det nok bliver klassementrytterne, der skal kæmpe om sejren.

- For enkeltstartsspecialister er det noget specielt at køre efter en etapesejr på enkeltstartscyklen i Tour de France, siger Asgreen.

I slutningen af tidskørslen rammer rytterne Cote de Domancy - en stigning i kategori 2 på 2,5 kilometer med en gennemsnitlig hældning på 9,4 procent.

Det er ikke lige et terræn for de tunge temporyttere. Snarere endnu et vigtigt punkt i Tadej Pogacars og Jonas Vingegaards konstante rivalisering.